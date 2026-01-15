Поиск

США перебросили на Гавайи группу самолетов-заправщиков и "летающих радаров"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили на тихоокеанскую базу на Гавайских островах восемь самолетов-заправщики KC-135 Stratotanker и несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3 Sentry, следует из сообщения ВВС Национальной гвардии.

По официальной версии, они задействованы в учениях Sentry Aloha, направленных на проведение реалистичной боевой подготовки ВВС Национальной гвардии и ВВС США. "Учения предоставляют американским военнослужащим навыки, необходимые для выполнения задач по защите страны и боевых действий за рубежом", - говорится в сообщении Нацгвардии США.

В них также принимают участие истребители пятого поколения F-22 и F-35A. Всего в маневрах задействован 41 самолет и тысяча военнослужащих с баз в семи американских штатах.

Как отмечают американские эксперты, в прошлом году перед нанесением ударов по иранским ядерным объектам на Гавайи также перебрасывались самолеты-заправщики, которые обеспечивали дальность перелета стратегических бомбардировщиков ВВС США.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы американские военные нанесли "решительный удар" по иранскому режиму. Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники, Трамп сказал своей команде по национальной безопасности, что хотел бы, чтобы военные действия США в Иране стали "быстрым и решительный ударом по режиму", а не спровоцировали затяжную войну.

Дональд Трамп Гавайи США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Франция присоединится к военным учениям Дании в Гренландии

Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

 Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

Что случилось этой ночью: четверг, 15 января

Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

 Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

 Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из Южно-Китайского моря

Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

 Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

Иран закрыл свое воздушное пространство

Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

 Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

Трамп сообщил о долгом разговоре с Родригес и назвал ее "потрясающим человеком"
Хроники событий
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 13 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8141 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 40 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });