США перебросили на Гавайи группу самолетов-заправщиков и "летающих радаров"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили на тихоокеанскую базу на Гавайских островах восемь самолетов-заправщики KC-135 Stratotanker и несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3 Sentry, следует из сообщения ВВС Национальной гвардии.

По официальной версии, они задействованы в учениях Sentry Aloha, направленных на проведение реалистичной боевой подготовки ВВС Национальной гвардии и ВВС США. "Учения предоставляют американским военнослужащим навыки, необходимые для выполнения задач по защите страны и боевых действий за рубежом", - говорится в сообщении Нацгвардии США.

В них также принимают участие истребители пятого поколения F-22 и F-35A. Всего в маневрах задействован 41 самолет и тысяча военнослужащих с баз в семи американских штатах.

Как отмечают американские эксперты, в прошлом году перед нанесением ударов по иранским ядерным объектам на Гавайи также перебрасывались самолеты-заправщики, которые обеспечивали дальность перелета стратегических бомбардировщиков ВВС США.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы американские военные нанесли "решительный удар" по иранскому режиму. Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники, Трамп сказал своей команде по национальной безопасности, что хотел бы, чтобы военные действия США в Иране стали "быстрым и решительный ударом по режиму", а не спровоцировали затяжную войну.