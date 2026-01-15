NBC сообщил о желании Трампа нанести быстрый и точный удар по Ирану

Тегеран угрожает Катару в случае удара США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы американские военные нанесли "решительный удар" по иранскому режиму, но пока не получил таких гарантий от своих советников, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп сказал своей команде по национальной безопасности, что хотел бы, чтобы военные действия США в Иране стали "быстрым и решительный ударом по режиму", а не спровоцировали затяжную войну, заявили собеседники телеканала.

Тем временем советники американского лидера до сих пор не смогли гарантировать ему, что иранский режим быстро рухнет после американского военного удара, отметили источники.

При этом есть опасения, что у США нет достаточных сил в регионе, чтобы защититься от ответа Ирана, который, вероятно, будет агрессивным, добавили они.

В свою очередь газета The Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что Тегеран заявил Дохе, что примет ответные меры против Катара, если США нанесут удар по Ирану.

По его словам, главной целью Ирана станет авиабаза ВВС "Эль-Удейд".

Как сообщалось, часть американских военных, расквартированных на базе ВВС "Эль-Удейд" в Катар, переводят в другие места.

Правительство Катара заявило, что сокращение американского персонала и оборудования было необходимым ответом на "нынешнюю напряженность в регионе".

Посольство США в Катаре опубликовало уведомление рано утром в четверг, в котором говорится, что оно "рекомендовало своему персоналу проявлять повышенную осторожность и ограничить поездки без необходимости" на авиабазу "Эль-Удейд".

"Мы рекомендуем гражданам США в Катаре сделать то же самое", - добавили в посольстве.