Ирак не разрешит другим странам использовать его территорию для атак

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ирак не позволит использовать территорию страны - воздушное, водное пространство или сушу для проведения какой-либо военной операции в отношении какой-либо страны.

"Ирак заявляет о твердой позиции - об отказе в использовании наземного, воздушного пространства и территориальных вод как платформы для проведения военной операции какого-либо характера в отношении любого государства", - цитирует в четверг агентство EFE выдержку из коммюнике, распространенного канцелярией премьер-министра Мухаммеда ас-Судани. При этом в нем не упоминаются конкретно ни США, ни Иран.

В документе подчеркивается, что публикация этого заявления связана с "быстрым развитием ситуации в регионе, что стало следствием эскалации и угроз, влияющих на безопасность и стабильность на Ближнем Востоке".

Ас-Судани отметил, что "позиция Ирака основана на уважении суверенитета и на невмешательстве во внутренние дела других стран".

Он вновь повторил призыв ко всем конфликтующим сторонам проявлять сдержанность, делать ставку на диалог, избегать эскалации и работать над преодолением разногласий мирными дипломатическими средствами, чтобы избежать более серьезной напряженности и нестабильности в регионе.