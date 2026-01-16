Fox News сообщил о скорой переброске к Ирану дополнительных сил ВС США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пентагон в ближайшие дни и недели начнет переброску в регион вблизи Ирана воздушных, сухопутных и морских сил, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу военные варианты действий, если он решит нанести удары по Исламской Республике, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на хорошо осведомленные американские военные источники.

Один из источников указал, что если президент решит провести военную акцию, то "она будет другой, более наступательной". По его словам, американские военные планировщики готовят ряд вариантов, которые будут зависеть от того, как иранские власти поведут себя в ближайшие дни.

Источники телеканала подтвердили, что в сторону Ближнего Востока уже идет один из американских авианосцев. Ожидается, что транзит в регион займет не менее недели.

Готовящиеся переброски войск являются частью того, что чиновники назвали процессом развертывания сил, отмечает тFox News.

Американские чиновники сообщили Fox News, что в настоящее время в регионе Центрального командования США на Ближнем Востоке дислоцировано около 30 тысяч американских военнослужащих.