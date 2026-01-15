Поиск

Канада и Китай намерены расширять сотрудничество в сфере энергетики

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Власти Канады и КНР в ходе визита канадского премьера Марка Карни в Пекин договорились наращивать сотрудничество в области энергетики, сообщает Bloomberg.

"В ходе визита в Пекин в четверг Карни показал серию соглашений, в том числе рамочное по энергетике. Документ предусматривает начало диалога на министерском уровне, поиск возможностей с нефтью, газом, ядерной энергией, технологиями возобновляемой энергии", - информирует агентство.

"Китайское правительство очень ясно дало понять, что оно хочет больше канадских энергоресурсов", - заявил министр энергетики и природных ресурсов Канады Тим Ходжсон.

Он добавил, что Оттава также открыта к более активному инвестированию Китаем в проекты Канады в сфере энергетики, в том числе в возобновляемые источники энергии. Министр упомянул о возможности расширения сотрудничества с Contemporary Amperex Technology Company Limited - китайским производителем батарей для электротранспорта. Также канадские власти приветствовали будущие инвестиции КНР в аграрный сектор и производство потребительских товаров.

Bloomberg напоминает, что ранее в отношениях Канады и КНР наблюдалось охлаждение. Однако пошлины США на канадские товары побудили Оттаву искать новые рынки сбыта. Так, поставки нефти из Канады в Китай выросли на 84% за 2025 год. Вместе с тем китайские власти проявляют больше интереса к канадской нефти после того, как США 3 января захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и будущее венесуэльской нефтяной индустрии оказалось под вопросом.

Однако, отмечает Bloomberg, ни один из членов канадской делегации не упомянул о возможности снижения пошлин в 100% на китайские электрокары - одну из главных проблем в отношениях Канады и КНР. В ответ на введение этих пошлин в 2024 году Китай ввел крупные пошлины в отношении канолы, морепродуктов и свинины из Канады.

По графику в пятницу у Карни запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой может пойти речь о возможном смягчении пошлин на канадские сельскохозяйственные товары. Однако, отмечает агентство, вероятное снижение пошлин Канады на электромобили КНР может вызвать противодействие канадских автопроизводителей и США.

