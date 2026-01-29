Поиск

Лондон и Пекин договорились о более четких правилах для британских компаний на рынке КНР

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Великобритания и Китай подписали несколько соглашений, которые, в частности, позволят упростить работу британских компаний на китайском рынке, сообщили на Даунинг-стрит.

"Нашим компаниям были очень нужны способы нарастить свое присутствие в Китае, который является одним из мировых экономических центров", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

"У британского бизнеса будет больше возможностей для роста на китайском рынке, - разъяснила канцелярия Стармера достигнутые договоренности. - Кроме того, это даст больше рабочих мест в Великобритании".

В ходе визита британского премьер-министра в Пекин была достигнута договоренность о новом партнерстве. На Даунинг-стрит ее назвали ответом на призывы британского бизнеса обеспечить более понятные правила работы, больший доступ на рынок и увеличение поддержки, чтобы наращивать продажи в Китае".

В общей сложности стороны за время визита Стармера подписали 10 соглашений, затрагивающих различные аспекты, в частности, борьбу с организованной преступностью, образование, поставки британской продукции в Китай, здравоохранение.

Они также договорились о более четких правилах для британских компаний на китайском рынке, улучшении доступа к рынку и поддержке для увеличения продаж в Китае. Это позволит британским предприятиям расти и расширяться в регионе.

Также была заключена договоренность об упрощении визового режима: теперь британские туристы, а также граждане, въезжающие по работе, смогут посещать Китай без визы. Вместе с тем отменяется требование, согласно которому британцы могли находиться в Китае не более 30 дней.

Визит Стармера стал первой поездкой в Китай британского премьер-министра с 2018 года. Тогда страну посещала Тереза Мэй.

