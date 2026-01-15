Поиск

В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Администрация США находится в тесном контакте с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и рассчитывает на продолжение сотрудничества, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Госсекретарь США Марко Рубио и администрация поддерживают постоянную связь с Делси Родригес и представителями временного правительства Венесуэлы, они (венесуэльские власти - ИФ) чрезвычайно настроены на сотрудничество, они отвечают на все запросы со стороны США и президента", - сказала она на брифинге в четверг.

По словам Левитт, временный президент Венесуэлы рассчитывает на дальнейшее сотрудничество.

Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько возможно, чтобы руководство Венесуэлой взяла на себя один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо, представитель Белого дома сказала, что "оценки президента (США - ИФ) основаны на реалиях, существующих в Венесуэле в настоящий момент, на том, что президент читает и слышит от советников и представителей Совета по национальной безопасности, пока мнение по этому вопросу не изменилось".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп не поддержал кандидатуру Мачадо на пост президента Венесуэлы, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира.

Марко Рубио США Трамп Каракас Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

 В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

Верховный суд Германии допускает, что "Северные потоки" подорвали по заказу Украины

ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации

 ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации

Сокращения персонала в ведущих банках США в 2025 г. стали максимальными за 9 лет

Войска НАТО намерены присутствовать в Гренландии на постоянной основе

 Войска НАТО намерены присутствовать в Гренландии на постоянной основе

Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами

 Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами

Maersk возобновляет движение судов по Красному морю и Суэцкому каналу

Brent подешевела на 3,55% до $64,16 за баррель

Сербия и Венгрия надеются к концу недели договориться о покупке венгерской MOL доли РФ в NIS

 Сербия и Венгрия надеются к концу недели договориться о покупке венгерской MOL доли РФ в NIS

Иран открыл воздушное пространство страны

 Иран открыл воздушное пространство страны
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2500 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8148 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 42 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 121 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });