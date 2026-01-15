В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Администрация США находится в тесном контакте с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и рассчитывает на продолжение сотрудничества, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Госсекретарь США Марко Рубио и администрация поддерживают постоянную связь с Делси Родригес и представителями временного правительства Венесуэлы, они (венесуэльские власти - ИФ) чрезвычайно настроены на сотрудничество, они отвечают на все запросы со стороны США и президента", - сказала она на брифинге в четверг.

По словам Левитт, временный президент Венесуэлы рассчитывает на дальнейшее сотрудничество.

Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько возможно, чтобы руководство Венесуэлой взяла на себя один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо, представитель Белого дома сказала, что "оценки президента (США - ИФ) основаны на реалиях, существующих в Венесуэле в настоящий момент, на том, что президент читает и слышит от советников и представителей Совета по национальной безопасности, пока мнение по этому вопросу не изменилось".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп не поддержал кандидатуру Мачадо на пост президента Венесуэлы, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира.