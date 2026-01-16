New York Times утверждает, что Нетаньяху призывал Трампа отложить удар по Ирану

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к президенту США Дональду Трампу с призывом отложить военный удар по Ирану, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Нетаньяху попросил президента Трампа перенести любые планы американского военного удара по Ирану, заявил высокопоставленный чиновник США", - говорится в сообщении.

По данным издания, разговор Нетаньяху и Трампа состоялся накануне.

По словам другого официального лица США, Трамп не отказался от возможной силовой акции в отношении Ирана, а возможность удара будет зависеть от того, что иранские службы безопасности будут делать дальше в отношении массовых протестов.

Кроме того, по данным издания, Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет также призывали администрацию Трампа воздержаться от удара по Ирану.

"Высокопоставленные чиновники из этих стран звонили американским коллегам с этим посланием в течение последних двух дней. Они сказали американцам, что удар США может привести к более широкому региональному конфликту", - информирует газета.

Эти страны также убеждали Тегеран не атаковать другие государства региона в случае атаки США. Собеседник NYT пояснял, что Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет координировали контакты с Вашингтоном и Тегераном.

В Белом доме и в канцелярии израильского премьера данную информацию комментировать не стали.

Служащий Пентагона также заявил газете, что на базу ВВС США "Эль-Удейд" в Катаре начали возвращаться военные, которых ранее выводили оттуда в связи с напряженной обстановкой в регионе.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на источники, что усилия Саудовской Аравии, Турции, Катара, Омана и Египта на данном этапе привели к деэскалации между США и Ираном.

Собеседники FT выразили надежду, что контакты между Вашингтоном и Тегераном в ближайшие дни могут перерасти в полноценные переговоры.

Ранее Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление масштабных беспорядков в стране.

Однако в среду вечером Трамп заявил, что, по его информации, у иранских властей больше нет планов осуществлять казни причастных к протестам людей.

В четверг власти Ирана распорядились об открытии воздушного пространства страны после его временного закрытия на фоне напряженности в отношениях с США.