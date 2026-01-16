Директор ЦРУ встретился в Каракасе с временным президентом Венесуэлы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Джон Рэтлифф 15 января провел в Каракасе встречу с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес, пишет The New York Times, отметив, что это произошло после телефонного разговора с Родригес президента Дональда Трампа.

Эти переговоры подтверждают послание администрации президента США Дональда Трампа о том, что она рассматривает венесуэльское временное правительство как лучший путь к стабильности в стране в краткосрочной перспективе, считает издание.

"По оценке аналитиков ЦРУ, сохранение за Родригес роли временного лидера - лучший способ не допустить, чтобы Венесуэла оказалась в хаосе", - сказал NYT высокопоставленный американский чиновник.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация США находится в тесном контакте с Родригес.

Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько возможно, чтобы руководство Венесуэлой взяла на себя один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо, представитель Белого дома сказала, что "оценки президента США основаны на реалиях, существующих в Венесуэле в настоящий момент, на том, что президент читает и слышит от советников и представителей Совета по национальной безопасности; и пока мнение по этому вопросу не изменилось".