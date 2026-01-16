Китайская ракета Galactic Energy вывела на орбиту четыре спутника связи

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Китайская коммерческая ракета-носитель "Церера-1S" (Ceres-1S) в пятницу вывела на орбиту четыре спутника связи "Тяньци" (Tianqi), сообщила аэрокосмическая компания-разработчик Galactic Energy.

Запуск был осуществлен с морской платформы в Желтом море у побережья восточной китайской провинции Шаньдун.

Спутники связи Tianqi 37-40 успешно достигли запланированной орбиты. Они вошли в состав действующей орбитальной группировки. С учетом нынешнего запуска она насчитывает уже 40 спутников.

Легкая четырехступенчатая ракета-носитель серии Ceres, созданная китайской компанией Galactic Energy, предназначена для вывода на орбиту полезной нагрузки до 400 кг. Ее высота достигает 19 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 30 тонн. Для ракет Ceres это 23-й запуск, два из которых были неудачными.