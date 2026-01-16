Поиск

Китайская ракета Galactic Energy вывела на орбиту четыре спутника связи

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Китайская коммерческая ракета-носитель "Церера-1S" (Ceres-1S) в пятницу вывела на орбиту четыре спутника связи "Тяньци" (Tianqi), сообщила аэрокосмическая компания-разработчик Galactic Energy.

Запуск был осуществлен с морской платформы в Желтом море у побережья восточной китайской провинции Шаньдун.

Спутники связи Tianqi 37-40 успешно достигли запланированной орбиты. Они вошли в состав действующей орбитальной группировки. С учетом нынешнего запуска она насчитывает уже 40 спутников.

Легкая четырехступенчатая ракета-носитель серии Ceres, созданная китайской компанией Galactic Energy, предназначена для вывода на орбиту полезной нагрузки до 400 кг. Ее высота достигает 19 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 30 тонн. Для ракет Ceres это 23-й запуск, два из которых были неудачными.

Китай Шаньдун Galactic Energy
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 16 января

Трамп объявил о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа

Фондовые индексы США выросли в четверг

 Фондовые индексы США выросли в четверг

Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

 Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

 Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

 Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Родригес заявила о праве Венесуэлы выстраивать отношения с РФ

В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

 В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

Верховный суд Германии допускает, что "Северные потоки" подорвали по заказу Украины

ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации

 ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8154 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });