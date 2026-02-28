США отложили поставку вооружений Тайваню в связи с предстоящим визитом Трампа в Китай

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США отложила реализацию сделки по продаже вооружений Тайваню на сумму $13 млрд, чтобы не омрачать предстоящий визит резидента США Дональда Трампа в Китай, сообщает The New York Times (NYT).

"Администрация Трампа отложила объявление о пакете продажи вооружений Тайваню стоимостью в миллиарды долларов, чтобы не расстраивать лидер Китая Си Цзиньпина перед запланированной поездкой президента Трампа в Пекин в апреле", - пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников.

По словам источников, "пакет продаж застрял в Госдепартаменте". "Представители администрации сообщили некоторым участникам процесса одобрения продажи, что Белый дом распорядился ведомствам не продвигать его дальше, чтобы гарантировать, что у господина Трампа будет успешный саммит с господином Си", - сказал собеседник газеты.

Другой источник сообщил изданию, что общий объем пакета составляет около $13 млрд, несмотря на то, что в декабре администрация Трампа называла цифру в $11 млрд.

Предлагаемый пакет включает в себя ракеты-перехватчики для пусковых установок системы ПВО Patriot, оборудование для борьбы с беспилотниками, а также NASAMS - еще одну ракетную систему противовоздушной обороны, сказал собеседник газеты. В него также входят стрелковое оружие, а также предметы для обслуживания и материально-технической поддержки.

Между тем, отмечает NYT, сделка по продаже вооружений находится на продвинутой стадии: старшие законодатели-республиканцы и демократы одобрили пакет после того, как Госдепартамент направил его им в январе для неформального рассмотрения.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля.