FT сообщила о разногласиях в ЕС по идее облегченной процедуры вступления в союз

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В ЕС готовят предложение, упрощающее процедуру вступления в союз, однако члены блока и страны-кандидаты на вступление неоднозначно относятся к такой перемене, сообщает в пятницу Financial Times со ссылкой на источники.

"Обсуждаемый Еврокомиссией план реформы, который является только предварительным, уже беспокоит европейские столицы, встревоженные подходом "облегченного расширения", который может иметь серьезные последствия для союза", - пишет газета со ссылкой на семь официальных лиц, вовлеченных в переговоры.

По данным издания, Брюссель хочет заменить действующую со времен холодной войны систему на "спорную двухуровневую модель", которая может ускорить вступление в союз, в частности, Украины. Такая модель позволит какой-либо стране быстрее присоединиться к ЕС, однако у нее будет гораздо меньше полномочий в вопросе принятия решений. В частности, у члена, вступившего по такой модели, изначально не будет права голоса на саммитах лидеров и министерских встречах ЕС.

Также такая страна будет поэтапно и при соблюдении некоторых условий получать доступ к частям единого рынка ЕС, сельскохозяйственным субсидиям и финансированию внутреннего развития.

Член Еврокомиссии по вопросам расширения Европейского союза Марта Кос заявила Politico, что конкретные предложения ЕК будут представлены "в феврале или марте".

На такой подход к расширению блока члены ЕС смотрят по-разному.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер (...). Мы не подрываем процесс расширения. Мы расширяем возможности этого процесса. Действующие правила были написаны более 30 лет назад. А мы должны быть более гибкими", - заявил FinancialTimes высокопоставленный европейский дипломат.

При этом другие дипломаты выразили опасения относительно этой идеи. Один из собеседников газеты заявил, что "это ловушка, и мы движемся прямо в нее". Многие дипломаты также высказались против любых мер, которые могут создать лазейки в существующих правилах.

Единого мнения нет и среди кандидатов на вступление в ЕС. Например, премьер-министр Албании Эди Рама назвал меру "хорошей идеей".

"По итогу, в каждой семье есть взрослые, которые принимают важные решения", - заявил он, говоря о возможности временного отсутствия права голоса на саммитах.

При этом официальные лица в Молдавии заявили Politico, что финальной целью страны должно быть именно полноправное членство в союзе.

Вместе с тем в Черногории, которая из всех кандидатов, как считается, сейчас ближе всего к вступлению в союз и выполнила больше всего реформ, к предложению отнеслись скептически.

Politico напоминает, что и на Украине не торопятся поддерживать предложение. В ноябре прошлого года президент страны Владимир Зеленский говорил, что членство Украины в ЕС должно быть полноценным.

