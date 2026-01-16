В ЕК публикацию FT об упрощенной процедуре вступления в ЕС назвали спекуляцией

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье не стал комментировать публикацию в Financial Times о якобы рассматриваемой в ЕС возможности упрощения вступления в Евросоюз государств-кандидатов, расценив данный материал как спекуляцию.

"Процесс вступления четко установлен. Процедура ясна, и мы не будем комментировать спекуляции, которые видели сегодня в прессе", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

При этом он уточнил, что расширение ЕС является основным приоритетом Еврокомиссии нынешнего состава. "Мы видим в этом один из наиболее мощных инструментов для нашей стабильности, безопасности и совместного процветания. Таким образом, мы решительно настроены сделать расширение реальностью", - отметил Мерсье.

По его словам, ЕС разными способами работает со странами-кандидатами на вступление в Евросоюз. Ведется работа экономического, технического характера, оказывается различная поддержка. Осуществляется обширная программа реформ, помогающая странам-кандидатам уже извлекать выгоду из единого рынка ЕС.

Financial Times сообщила в пятницу со ссылкой на источники, что в ЕС готовят предложение, упрощающее процедуру вступления в союз.

По данным издания, Брюссель хочет заменить действующую со времен холодной войны систему на "спорную двухуровневую модель", которая может ускорить вступление в союз, в частности Украины.

Такая модель позволит какой-либо стране-кандидату быстрее присоединиться к ЕС, однако у нее будет гораздо меньше полномочий в вопросе принятия решений. В частности, у государства-члена, вступившего по такой модели, изначально не будет права голоса на саммитах лидеров и на министерских встречах ЕС.

FT также отметила, что среди стран ЕС нет согласия относительно идеи облегчения процедуры вступления в союз.