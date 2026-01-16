Поиск

В ЕК публикацию FT об упрощенной процедуре вступления в ЕС назвали спекуляцией

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье не стал комментировать публикацию в Financial Times о якобы рассматриваемой в ЕС возможности упрощения вступления в Евросоюз государств-кандидатов, расценив данный материал как спекуляцию.

"Процесс вступления четко установлен. Процедура ясна, и мы не будем комментировать спекуляции, которые видели сегодня в прессе", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

При этом он уточнил, что расширение ЕС является основным приоритетом Еврокомиссии нынешнего состава. "Мы видим в этом один из наиболее мощных инструментов для нашей стабильности, безопасности и совместного процветания. Таким образом, мы решительно настроены сделать расширение реальностью", - отметил Мерсье.

По его словам, ЕС разными способами работает со странами-кандидатами на вступление в Евросоюз. Ведется работа экономического, технического характера, оказывается различная поддержка. Осуществляется обширная программа реформ, помогающая странам-кандидатам уже извлекать выгоду из единого рынка ЕС.

Financial Times сообщила в пятницу со ссылкой на источники, что в ЕС готовят предложение, упрощающее процедуру вступления в союз.

По данным издания, Брюссель хочет заменить действующую со времен холодной войны систему на "спорную двухуровневую модель", которая может ускорить вступление в союз, в частности Украины.

Такая модель позволит какой-либо стране-кандидату быстрее присоединиться к ЕС, однако у нее будет гораздо меньше полномочий в вопросе принятия решений. В частности, у государства-члена, вступившего по такой модели, изначально не будет права голоса на саммитах лидеров и на министерских встречах ЕС.

FT также отметила, что среди стран ЕС нет согласия относительно идеи облегчения процедуры вступления в союз.

ЕК ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в 33 млн грн

В разведке Турции сообщили, что организатор убийства посла РФ в Анкаре живет в Канаде

 В разведке Турции сообщили, что организатор убийства посла РФ в Анкаре живет в Канаде

Глава Минобороны Италии не видит смысла в отправке военных в Гренландию

Президент Ирана сообщил Путину об усилиях властей по нормализации обстановки в стране

Суд вновь поместил под арест главу ГК "Ташир" Карапетяна

Запасы газа в хранилище, ответственном за Прибалтику и Финляндию, ушли ниже 40%

В Литве заявили, что проблема с застрявшими в Белоруссии грузовиками решается на уровне ЕС

Лукашенко подписал указ о криптобанках в Белоруссии

 Лукашенко подписал указ о криптобанках в Белоруссии

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения

 Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения

Что случилось этой ночью: пятница, 16 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8164 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 126 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 44 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });