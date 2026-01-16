Поиск

В Литве заявили, что проблема с застрявшими в Белоруссии грузовиками решается на уровне ЕС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вопрос по возврату застрявших в Белоруссии литовских грузовиков решается на уровне Евросоюза, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Я сам занимаюсь этим вопросом, и мои коллеги вовлечены в него в Брюсселе, потому что, в конце концов, это активы компаний Европейского союза. (...) Это явное нарушение наших интересов - не только литовских, но и европейских интересов", - сказал Будрис в эфире радио LRT в пятницу.

По словам министра, "вопрос о задержанных грузовиках решается, но все зависит от принятых решений, которые усилят давление на Белоруссию".

"Европейская комиссия работает над этим, и рассматриваются различные варианты мер давления на Белоруссию", - добавил он.

При этом Будрис отметил, что самим перевозчикам "как минимум, необходимо пересмотреть риски ведения бизнеса с Беларусью".

"И когда я вижу цифры, показывающие, что компании, у которых уже конфискованы грузовики, возвращаются в Белоруссию и продолжают свою деятельность, у меня возникают принципиальные вопросы о том, действительно ли мы все одинаково понимаем экономическую безопасность", - добавил он.

Ранее в Национальной ассоциации грузоперевозчиков Литвы Linava сообщили о прошедших переговорах с замглавы литовского МИД Тауримасом Валисом, на которых обсуждался "поиск устойчивых решений" проблемы с застрявшими в Белоруссии грузовиками.

В миреВ Литве заявили, что большая часть застрявших в Белоруссии фур уже вернулась к перевозкамЧитать подробнее

Президент Linava Эрландас Микенас заявлял, что литовские грузоперевозчики начнут бессрочную протестную акцию в случае, если правительство Литвы не предпримет активных действий по возвращению застрявших в Белоруссии грузовиков.

Также в ассоциации сообщали, что более 100 литовских транспортных компаний собираются подать коллективный иск против правительства Литвы.

10 декабря 2025 года литовские грузоперевозчики в ходе акции протеста в Вильнюсе выдвинули требование к властям республики в течение трех дней озвучить конкретный план возвращения грузовиков, остающихся на спецстоянках в Белоруссии, или предложения по компенсациям. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене отвергла возможность компенсации убытков. Позже в ассоциации Linava заявляли, что не получили ответа от правительства на выдвинутое требование.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву метеозондами, которые вызывали сбои в работе аэропорта Вильнюса, Литва решила на месяц закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией.

В результате в Белоруссии без возможности выехать в Литву осталось множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур досрочно открыло границу, это было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему не решило. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, пока этот вопрос с Вильнюсом не улажен.

Linava ранее в публичном пространстве утверждала, что в Белоруссии остается около 4 тыс. транспортных средств литовских грузоперевозчиков, включая около 1,25 тыс. тягачей. В переговорах с госорганами ассоциация называла цифру в 488 грузовиков. Таможенный департамент при Минфине Литвы провел собственный мониторинг, согласно результатам которого на спецстоянках в Белоруссии было размещено менее 200 литовских грузовиков и прицепов. Белорусские власти ранее сообщали о порядка 1,8 тыс. грузовиков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрабандой на метеозондах переправляют сигареты в Литву сами литовцы, закупая их на белорусских фабриках для перепродажи в Великобритании, а также в Нидерландах и других странах ЕС.

Литва Белоруссия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко подписал указ о криптобанках в Белоруссии

 Лукашенко подписал указ о криптобанках в Белоруссии

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения

 Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения

Что случилось этой ночью: пятница, 16 января

Трамп объявил о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа

Фондовые индексы США выросли в четверг

 Фондовые индексы США выросли в четверг

Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

 Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

 Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

 Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Родригес заявила о праве Венесуэлы выстраивать отношения с РФ

В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

 В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 126 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8156 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });