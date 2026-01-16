В Литве заявили, что проблема с застрявшими в Белоруссии грузовиками решается на уровне ЕС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вопрос по возврату застрявших в Белоруссии литовских грузовиков решается на уровне Евросоюза, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Я сам занимаюсь этим вопросом, и мои коллеги вовлечены в него в Брюсселе, потому что, в конце концов, это активы компаний Европейского союза. (...) Это явное нарушение наших интересов - не только литовских, но и европейских интересов", - сказал Будрис в эфире радио LRT в пятницу.

По словам министра, "вопрос о задержанных грузовиках решается, но все зависит от принятых решений, которые усилят давление на Белоруссию".

"Европейская комиссия работает над этим, и рассматриваются различные варианты мер давления на Белоруссию", - добавил он.

При этом Будрис отметил, что самим перевозчикам "как минимум, необходимо пересмотреть риски ведения бизнеса с Беларусью".

"И когда я вижу цифры, показывающие, что компании, у которых уже конфискованы грузовики, возвращаются в Белоруссию и продолжают свою деятельность, у меня возникают принципиальные вопросы о том, действительно ли мы все одинаково понимаем экономическую безопасность", - добавил он.

Ранее в Национальной ассоциации грузоперевозчиков Литвы Linava сообщили о прошедших переговорах с замглавы литовского МИД Тауримасом Валисом, на которых обсуждался "поиск устойчивых решений" проблемы с застрявшими в Белоруссии грузовиками.

Президент Linava Эрландас Микенас заявлял, что литовские грузоперевозчики начнут бессрочную протестную акцию в случае, если правительство Литвы не предпримет активных действий по возвращению застрявших в Белоруссии грузовиков.

Также в ассоциации сообщали, что более 100 литовских транспортных компаний собираются подать коллективный иск против правительства Литвы.

10 декабря 2025 года литовские грузоперевозчики в ходе акции протеста в Вильнюсе выдвинули требование к властям республики в течение трех дней озвучить конкретный план возвращения грузовиков, остающихся на спецстоянках в Белоруссии, или предложения по компенсациям. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене отвергла возможность компенсации убытков. Позже в ассоциации Linava заявляли, что не получили ответа от правительства на выдвинутое требование.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву метеозондами, которые вызывали сбои в работе аэропорта Вильнюса, Литва решила на месяц закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией.

В результате в Белоруссии без возможности выехать в Литву осталось множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур досрочно открыло границу, это было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему не решило. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, пока этот вопрос с Вильнюсом не улажен.

Linava ранее в публичном пространстве утверждала, что в Белоруссии остается около 4 тыс. транспортных средств литовских грузоперевозчиков, включая около 1,25 тыс. тягачей. В переговорах с госорганами ассоциация называла цифру в 488 грузовиков. Таможенный департамент при Минфине Литвы провел собственный мониторинг, согласно результатам которого на спецстоянках в Белоруссии было размещено менее 200 литовских грузовиков и прицепов. Белорусские власти ранее сообщали о порядка 1,8 тыс. грузовиков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрабандой на метеозондах переправляют сигареты в Литву сами литовцы, закупая их на белорусских фабриках для перепродажи в Великобритании, а также в Нидерландах и других странах ЕС.