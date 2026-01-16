Поиск

В Минске надеются, что "Орешник" не придется применять с территории Белоруссии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович прокомментировал информацию из-за рубежа о том, что в республике нет ракетного комплекса "Орешник" и выразил надежду, что ему не придется действовать с территории страны.

В миреЛукашенко заявил, что в Белоруссии разместят не более 10 комплексов "Орешник"Лукашенко заявил, что в Белоруссии разместят не более 10 комплексов "Орешник"Читать подробнее

"Не хотелось бы, чтобы этот "Орешник" действовал с территории Белоруссии", - заявил он журналистам.

Слова Вольфовича приводит госагентство БелТА.

"Еще раз говорю: "Орешник", тактическое ядерное оружие, которое размещено на территории Белоруссии только для защиты территории нашей страны", - подчеркнул он.

Комментируя информацию о якобы отсутствии "Орешника" в Белоруссии госсекретарь Совбеза отметил, что в странах Запада могут делать любые выводы относительно этого комплекса.

"Главное, что мы уверены в том, что у нас есть это оружие. И, конечно, надеемся, что оно никогда не пригодится. Это оружие сдерживания, защиты нашей страны", - заявил Вольфович.

Он заверил журналистов, что все договоренности президентов Белоруссии и РФ выполняются и действуют.

"А то, что говорят наши оппоненты, наши соседи... Говорить и делать выводы - это их право. Хорошо, что они не видят этого "Орешника". И правильно, что они его не видят", - отметил он.

Александр Вольфович Орешник Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы газа в хранилище, ответственном за Прибалтику и Финляндию, ушли ниже 40%

В Литве заявили, что проблема с застрявшими в Белоруссии грузовиками решается на уровне ЕС

Лукашенко подписал указ о криптобанках в Белоруссии

 Лукашенко подписал указ о криптобанках в Белоруссии

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения

 Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения

Что случилось этой ночью: пятница, 16 января

Трамп объявил о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа

Фондовые индексы США выросли в четверг

 Фондовые индексы США выросли в четверг

Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

 Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

 Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

 Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 126 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });