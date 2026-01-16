В Минске надеются, что "Орешник" не придется применять с территории Белоруссии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович прокомментировал информацию из-за рубежа о том, что в республике нет ракетного комплекса "Орешник" и выразил надежду, что ему не придется действовать с территории страны.

"Не хотелось бы, чтобы этот "Орешник" действовал с территории Белоруссии", - заявил он журналистам.

Слова Вольфовича приводит госагентство БелТА.

"Еще раз говорю: "Орешник", тактическое ядерное оружие, которое размещено на территории Белоруссии только для защиты территории нашей страны", - подчеркнул он.

Комментируя информацию о якобы отсутствии "Орешника" в Белоруссии госсекретарь Совбеза отметил, что в странах Запада могут делать любые выводы относительно этого комплекса.

"Главное, что мы уверены в том, что у нас есть это оружие. И, конечно, надеемся, что оно никогда не пригодится. Это оружие сдерживания, защиты нашей страны", - заявил Вольфович.

Он заверил журналистов, что все договоренности президентов Белоруссии и РФ выполняются и действуют.

"А то, что говорят наши оппоненты, наши соседи... Говорить и делать выводы - это их право. Хорошо, что они не видят этого "Орешника". И правильно, что они его не видят", - отметил он.