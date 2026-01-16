Литва постепенно увеличит численность армии с 37 тысяч до 61 тысячи человек

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Численность литовской армии планируется существенно увеличить к 2028 году и довести ее до 61 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны Литвы.

"Согласно Концепции национальной обороны, численность личного состава Вооруженных сил страны в 2028 году составит 61 тысячу военнослужащих", - говорится в сообщении.

Из этого числа "31 тысяча будут служить в мирное время, а еще 30 тысяч военнослужащих резерва общей готовности будут доступны в кризисных ситуациях".

Сейчас численность литовской армии, включая резерв, составляет около 37 тысяч человек.