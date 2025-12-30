Литва готовится к минированию мостов на границе с Белоруссией и Россией

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мосты на границе Литвы с Белоруссией и Россией готовят к размещению на них взрывчатки, сообщил во вторник портал Литовского национального радио и телевидения (LRT) со ссылкой на информацию Минобороны республики.

"Военные сообщили LRT, что работы являются частью подготовки к созданию Балтийской линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. В рамках плана мосты оснащаются "инженерными конструкциями для размещения взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

"Мосты и ведущие к ним дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы", - добавили там.

Также в Минобороны Литвы сообщили порталу, что вблизи границы уже оборудовано несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и других заграждений, также ведутся работы по углублению ирригационных каналов, "которые будут служить траншеями и дополнительными противотанковыми заграждениями".

Как сообщалось, 19 января 2024 года на заседании Комитета министров обороны стран Балтии было достигнуто соглашение о создании Балтийской линии обороны по восточной границе стран НАТО. Инициатива предусматривает "заблаговременное планирование и частичную реализацию мер контрмобильности, которые в случае вторжения помогут вооруженным силам стран Балтии, а также другим силам союзников по НАТО, блокировать военное вторжение потенциального государства-агрессора на территорию стран Балтии как можно ближе к границе, что повысит вероятность удержания противника от начала агрессии".