Польша строит базу для приема американских военных транспортных самолетов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Во Вроцлаве на западе Польши началось строительство авиационной инфраструктуры согласно договоренности Варшавы с Вашингтоном, сообщили в польском Минобороны.

"Во Вроцлаве строится инфраструктура стоимостью около 750 млн злотых (более $200 млн в эквиваленте - ИФ) - современная база разгрузки APOD (Aerial Port of Debarkation, Воздушный порт выгрузки), способная принимать крупнейшие в мире транспортные самолеты, - говорится в сообщении. - Эта инфраструктура значительно повысит оперативные возможности войск США и НАТО на восточном фланге".

Авиабаза сможет принимать и размещать крупнейшие транспортные самолеты ВВС США, C-5 Galaxy и C-17 Globmaster, "будет обеспечивать материально-техническое обеспечение американских войск в Польше и Центральной и Восточной Европе, а также будет полностью способна принимать оперативные подразделения в случае потенциального вооруженного конфликта".

Объект включен в заключенное в 2020 году между Польшей и США Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA), предусматривающее, что его финансирование возложено на польскую сторону.