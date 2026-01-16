В разведке Турции сообщили, что организатор убийства посла РФ в Анкаре живет в Канаде

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Национальная разведывательная организация Турции в пятницу объявила, что один из организаторов убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова в 2016 году в настоящее время проживает в Канаде, сообщает издание Daily Sabah.

Согласно сообщению, Джемаль Караата, который разыскивается по обвинениям в терроризме и шпионаже, сменил имя после того, как покинул Турцию, теперь его зовут Салих Ада.

Источники издания отмечают, что, по некоторым данным, Караата живет в канадской провинции Онтарио и работает психотерапевтом.

Турецкие официальные лица считают, что Караата является высокопоставленным членом так называемой тайной сети группировки ФЕТО, он занимался вопросами разведданных. До того, как он покинул Турцию, Караата был доцентом в Университете Фатих в Стамбуле.

Посол России в Турции Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 года в результате покушения во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Непосредственным убийцей Карлова был сотрудник службы безопасности Мевлют Мерт Алтынташ, которого ликвидировали на месте преступления.

Турецкие судебные власти пришли к выводу, что покушение организовали с участием ФЕТО и лично главаря этой организации Фетуллаха Гюлена.

Следствие пришло к выводу, что Алтынташ не мог иметь доступа к информации о графике работы российского посла, а значит, преступление было спланировано при поддержке разведывательной структуры.

Выяснилось также, что данные о графике мероприятий с участием посла РФ передал Алтынташу бывший сотрудник Управления по информационным технологиям и связям Турции Шахин Согют.

Итоговое решение суда по делу об убийстве Карлова было вынесено 9 марта 2021 года. Подсудимые Шахин Согют и Салих Йылмаз были приговорены к двум пожизненным срокам в колонии строгого режима.

Власти Турции считают организацию ФЕТО, которая признана в стране террористической, причастной к попытке госпереворота в 2016 году.