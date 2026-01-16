Поиск

Канада и Китай договорились развивать сотрудничество в сфере энергетики

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Канада и Китай договорились укреплять сотрудничество в области альтернативных и традиционных источников энергии, говорится в совместном заявлении, которое приводит пресс-служба канадского премьера Марка Карни.

"Стороны согласились содействовать обменам и сотрудничеству в области возобновляемой энергии и укреплять сотрудничество в сфере традиционных энергоносителей, таких как нефть и газ", - отмечается в документе.

Стороны выразили приверженность наращиванию сотрудничества для ответственного управления гражданской ядерной энергетикой, а также в области торговли ураном в соответствии с международными стандартами.

Ранее в пятницу Карни, который находится в Китае с официальном визитом с 14 по 17 января, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Канада Китай
