Совет ЕС продлил на год санкции против пособников ХАМАСа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о продлении на год, до 20 января 2027 года, действующих ограничительных мер в отношении тех, кто "поддерживает, содействует или способствует насильственным действиям" движения ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

"Активы физических лиц, включенных в список, будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, в отношении физических лиц введен запрет на поездки, который не позволит им въезжать в государства-члены ЕС или проезжать транзитом через них", - говорится в коммюнике.

Сейчас под этими санкциями находятся 11 физических лиц и три организации.