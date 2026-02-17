В ЕС заявили о необходимости демилитаризации ХАМАС в рамках мирного плана по Газе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Демилитаризация палестинского движения ХАМАС - это часть мирного плана для сектора Газа, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Европейский союз напоминает, что ХАМАС должен быть демилитаризован и не будет играть никакой роли в будущем (палестинском - ИФ) правительстве, как это определено мирным планом и поддержано резолюцией Совета Безопасности ООН 2803", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос о том, как обстоят дела с разоружением ХАМАС.

"ЕС призывает все стороны полностью выполнять все условия этапов реализации мирного плана и воздерживаться от действий, которые противоречат соглашению", - добавил аль-Ануни.

В конце минувшего года президент США Дональд Трамп заявил, что если ХАМАС не разоружится в отведенный срок, то дорого заплатит.

Об этом Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

"Они должны разоружится в течение довольно короткого периода времени", - подчеркнул президент США.

The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила 11 февраля, что США разрешат ХАМАС сохранить часть стрелкового оружия, но при этом палестинское движение должно будет отказаться от большей части своего оружия дальнего действия в рамках плана по разоружению.

По данным источников, согласно проекту плана, разработанному лицами, участвующими в инициированном Трампом Совете мира, США требуют, чтобы было сдано все оружие, способное нанести удар по Израилю, но позволят ХАМАС сохранить некоторое количество стрелкового оружия, по крайней мере на начальном этапе.