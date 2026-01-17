Глава Минобороны Бельгии отказался считать переброску войск в Гренландию сдерживанием США

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что отправка военных из ряда европейских стран в Гренландию - самоуправляемую территорию Дании, на которую претендуют США - не является демонстрацией силы для Вашингтона.

"Это выглядит так, будто мы хотим сказать: приходи, Дядя Сэм, давай устроим хорошую битву и посмотрим, кто победит. Таких намерений абсолютно нет", - приводит Politico слова министра.

"Речи о послании США - приходите, давайте устроим войну - нет; потому что мы не победим", - разъяснил он.

По словам Франкена, Европа хочет лишь продемонстрировать готовность взять ответственность за безопасность Гренландии, в связи с активностью РФ и КНР в Арктике, причем европейские страны предпочли бы действовать в рамках НАТО. Глава Минобороны добавил, что Бельгия отправит одного офицера на миссию под эгидой Дании, которая проходит в Гренландии с целью изучить обстановку на острове.