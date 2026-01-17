Поиск

Глава Минобороны Бельгии отказался считать переброску войск в Гренландию сдерживанием США

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что отправка военных из ряда европейских стран в Гренландию - самоуправляемую территорию Дании, на которую претендуют США - не является демонстрацией силы для Вашингтона.

"Это выглядит так, будто мы хотим сказать: приходи, Дядя Сэм, давай устроим хорошую битву и посмотрим, кто победит. Таких намерений абсолютно нет", - приводит Politico слова министра.

"Речи о послании США - приходите, давайте устроим войну - нет; потому что мы не победим", - разъяснил он.

По словам Франкена, Европа хочет лишь продемонстрировать готовность взять ответственность за безопасность Гренландии, в связи с активностью РФ и КНР в Арктике, причем европейские страны предпочли бы действовать в рамках НАТО. Глава Минобороны добавил, что Бельгия отправит одного офицера на миссию под эгидой Дании, которая проходит в Гренландии с целью изучить обстановку на острове.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии, так как считает это важным для нацбезопасности США, в том числе для развертывания системы ПРО "Золотой купол". При этом власти контролирующей остров Дании заявляют, что не намерены его уступать. Власти самой Гренландии заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии находится космическая база США "Питуффик".

Бельгия Гренландия Дональд Трамп США Тео Франкен
