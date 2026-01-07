В Бельгии надеются на инициативы для урегулирования ситуацию вокруг Гренландии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал "особенно тревожным" тот факт, что Дания, один из самых лояльных союзников по НАТО, столкнулась с проблемой претензий США на контроль над датской автономной территорией Гренландией.

"Этот вопрос необходимо обсуждать взвешенно. Никто не заинтересован в ссоре внутри НАТО, кроме наших врагов. Я убежден, что в ближайшие дни будут предприняты инициативы - за кулисами или публично, - для выхода из этой ситуации. Я надеюсь на это и полагаю, что это сработает", - сказал он в среду на слушаниях в комитете по обороне нижней палаты бельгийского федерального парламента - Палаты представителей.

"НАТО остается краеугольным камнем нашей коллективной обороны, и я считаю важным, чтобы мы продолжали вести диалог и осмеливались обсуждать всё", - заявил министр, высказывания которого цитируют бельгийские СМИ.

По словам Франкена, речь не идет о направлении бельгийских войск в Гренландию для защиты территории. "В настоящее время нет никаких запросов на этот счет ни со стороны НАТО, ни со стороны ЕС, ни со стороны Дании", - сообщил глава оборонного ведомства Бельгии.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что остров Гренландия, автономная территория Дании, необходим США для оборонных целей.

В ответ премьер Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.