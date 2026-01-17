Многотысячная демонстрация прошла в Дании против планов Трампа относительно Гренландии

Фото: Martin Sylvest Andersen/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек собрались на акцию протеста в Копенгагене в поддержку Гренландии и в знак протеста против действий президента США Дональда Трампа, заявляющего о планах установить контроль над островом.

Как сообщает The Guardian, демонстрации планируются и в других городах Дании.

На улицы вышли также и жители столицы Гренландии Нуука. Они несли транспаранты "Гренландия не продается".



Ранее ряд европейских стран выразили намерение отправить своих военных в Гренландию. Сами жители Гренландии начали запасать продукты, медикаменты и бензин и собирать вещи, чтобы в случае необходимости быстро эвакуироваться, сообщает The Guardian.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии, так как считает это важным для нацбезопасности США. При этом власти контролирующей остров Дании заявляют, что не намерены его уступать. Власти самой Гренландии заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.