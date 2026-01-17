Конгрессмены США прибыли в Данию с целью снизить напряженность в ситуации вокруг Гренландии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Делегация конгрессменов США, республиканцев и демократов, совершает поездку в Данию с целью выразить поддержку ее властям в то время, как в американской администрации звучат призывы присоединить Гренландию к США, передает Associated Press (AP).

"Союзника лучше, чем Дания, у США нет. Если мы совершаем поступки, из-за которых датчане задаются вопросом, можно ли рассчитывать на нас как на союзника по НАТО, то с чего бы другим странам пытаться стать нашими союзниками или верить в наши заверения?" - заявил возглавляющий делегацию сенатор-демократ Крис Кунс на пресс-конференции в Копенгагене.

Он отметил, что высказывания из Вашингтона в отношении Гренландии вызывают тревогу в Дании, и выразил желание способствовать деэскалации ситуации. Он выразил надежду, что подданные Дании не утратят веры в США.

"В данный момент угроз в сфере безопасности для Гренландии нет", - подчеркнул сенатор.

AP напоминает, что позднее в Копенгагене и Нууке - гренландской столице - запланированы демонстрации в поддержку нынешнего статуса Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии, так как считает это важным для нацбезопасности США, в том числе для развертывания системы ПРО "Золотой купол". При этом власти контролирующей остров Дании заявляют, что не намерены его уступать. Власти самой Гренландии заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.

Накануне Трамп допустил возможность пошлин против стран, которые хотят помешать его намерению присоединить территорию Гренландии к США.

В среду между представителями США, Дании и Гренландии прошла встреча в Вашингтоне. Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен отметил впоследствии, что между сторонами остаются серьезные разногласия. Однако была достигнута договоренность создать рабочую группу по теме Гренландии.