Президент Финляндии заявил, что страна продолжит поддерживать Данию и Гренландию

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Финляндия продолжит поддерживать Данию и Гренландию, заявил финский президент Александр Стубб, комментируя намерение главы США Дональда Трампа установить дополнительные пошли странам, не согласным с его планами по Гренландии.

"Европейские страны едины. Страны подчёркивают принципы территориальной целостности и суверенитета. Мы поддерживаем Данию и Гренландию", - написал Стубб в социальных сетях.

По его словам, "Финляндия предполагает, что вопросы между союзниками будут решаться через обсуждение и общие правила, а не через оказание давления".

Он отмечает, что "укрепление арктической безопасности совместно с нашими союзниками важно для Финляндии".

"Это также цель операций под руководством Дании и союзников в Гренландии", - добавил Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что "тарифы будут вредны для трансатлантических отношений и могут привести к порочному кругу".

Стубб заявил также о необходимости продолжения диалога с Соединенными Штатами.

Ранее Трамп заявил, что намерен установить для Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Великобритании, Нидерландов и Франции с 1 февраля десятипроцентные импортные пошлины. Тарифы будут действовать до тех пор, пока США не разрешат купить Гренландию.

