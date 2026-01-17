В ЕС увидели в угрозах Трампа опасность для трансатлантических отношений

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пошлины, которыми президент США угрожает европейским странам, решившим участвовать в военных учениях, инициированных Данией в Гренландии, могут подорвать трансатлантические отношения, считает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Тарифы подорвут трансатлантические отношения и создадут опасную нисходящую спираль. Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета", - написала председатель ЕК вечером в субботу в соцсети X.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что для ЕС территориальная целостность и суверенитет являются основополагающими принципами международного права. Они имеют важное значение для Европы и для международного сообщества в целом.

"Мы последовательно подчеркивали нашу общую трансатлантическую заинтересованность в мире и безопасности в Арктике, в том числе через НАТО. Предварительно скоординированные датские учения, проводимые с союзниками, отвечают необходимости укрепления безопасности в Арктике и не представляют угрозы никому", - заявила глава ЕК.

Она подтвердила "полную солидарность с Данией и народом Гренландии", отметив при этом важность диалога для урегулирования ситуации.

О солидарности с Данией и Гренландией заявил и председатель Европейского совета Антониу Кошта, который в соцсети X также подчеркнул приверженность Европы принципам территориальной целостности и суверенитета.

Президент США Дональд Трамп написал в субботу в соцсети Truth Social, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи их участием в военных учениях в Гренландии.

"С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Трамп пояснил, что недоволен тем, что эти страны отправили военных в Гренландию "непонятно зачем".