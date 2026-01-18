Британский премьер считает ошибкой планируемые Трампом пошлины против Европы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - План президента США Дональда Трампа о введении пошлин с 1 февраля против ряда европейский стран - ошибка, заявил премьер Великобритании Кир Стармер.

"Это совершенно неправильно", - приводят его слова британские СМИ.

Кроме того, Стармер выступил против попыток США навязать какие бы то ни было решения по будущему Гренландии.

"Наша позиция по Гренландии очень понятная: она - часть Дании. Будущее Гренландии - это вопрос, который должны решать только гренландцы и датчане", - подчеркнул он.

При этом премьер напомнил, что НАТО следует обращать больше внимания обеспечению безопасности в Арктике.

Президент США Дональд Трамп написал в субботу в соцсети Truth Social, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией.

"С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Трамп пояснил, что недоволен тем, что перечисленные страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".