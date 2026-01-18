Несколько стран НАТО выпустили заявление в поддержку Гренландии на фоне угроз Трампа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Несколько стран НАТО заявили о полной поддержке Дании и Гренландии после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины против государств, отправивших на остров военных.

"Мы готовы принять участие в диалоге, основывающемся на соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности, которые мы полностью поддерживаем", - говорится в заявлении Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, опубликованном на сайте шведского правительства.

В заявлении отмечается, что угроза США о введении пошлин подрывает трансатлантические отношения, и страны готовы к координированному ответу.

Также говорится, что учения "Арктическая стойкость", которые Дания проведет совместно с союзниками на острове, не несут никому угрозы.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией.