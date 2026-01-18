Поиск

Несколько стран НАТО выпустили заявление в поддержку Гренландии на фоне угроз Трампа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Несколько стран НАТО заявили о полной поддержке Дании и Гренландии после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины против государств, отправивших на остров военных.

"Мы готовы принять участие в диалоге, основывающемся на соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности, которые мы полностью поддерживаем", - говорится в заявлении Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, опубликованном на сайте шведского правительства.

В заявлении отмечается, что угроза США о введении пошлин подрывает трансатлантические отношения, и страны готовы к координированному ответу.

Также говорится, что учения "Арктическая стойкость", которые Дания проведет совместно с союзниками на острове, не несут никому угрозы.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией.

НАТО США Дональд Трамп Дания Гренландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Несколько стран НАТО выпустили заявление в поддержку Гренландии на фоне угроз Трампа

Опрос показал, что французы всё больше разочаровываются в Макроне

 Опрос показал, что французы всё больше разочаровываются в Макроне

СМИ сообщили о готовности Катара участвовать в Совете мира по Газе под руководством Трампа

Трамп собирается брать по $1 млрд за превышающее 3-летний срок участие в Совете мира по Газе

 Трамп собирается брать по $1 млрд за превышающее 3-летний срок участие в Совете мира по Газе

Замдиректора ИМЭМО им. Примакова: в мире создается новая мультивалютная система

 Замдиректора ИМЭМО им. Примакова: в мире создается новая мультивалютная система

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 января

Ракета с кораблем американской лунной миссии Artemis II установлена на стартовой площадке

 Ракета с кораблем американской лунной миссии Artemis II установлена на стартовой площадке

Британский премьер считает ошибкой анонсированные Трампом пошлины против Европы

В ЕС увидели в угрозах Трампа опасность для трансатлантических отношений

Макрон ответил на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

 Макрон ответил на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8171 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 50 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });