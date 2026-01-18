Глава МИД Дании обсудит в Норвегии, Швеции и Великобритании ситуацию вокруг Гренландии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен намерен в ближайшее время посетить Норвегию, Великобританию и Швецию, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии, сообщает в воскресенье портал Euractiv.

"Министр иностранных дел Дании посетит союзников по НАТО - Норвегию, Великобританию и Швецию, чтобы обсудить арктическую стратегию безопасности альянса", - говорится в сообщении портала со ссылкой на МИД Дании.

По информации Euractiv, Расмуссен посетит Осло в воскресенье, отправится в Лондон в понедельник, а затем в Стокгольм в четверг.

"В нестабильном и непредсказуемом мире Дании нужны близкие друзья и союзники", - заявил Расмуссен в опубликованном в воскресенье пресс-релизе.

По его словам, "мы все согласны с необходимостью укрепления роли НАТО в Арктике, и я с нетерпением жду обсуждения того, как этого добиться".

Президент США Дональд Трамп написал в субботу в соцсети Truth Social, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил он.

Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Президент США пояснил, что недоволен тем, что перечисленные страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".