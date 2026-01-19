Поиск

Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании выросло до 39 человек

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - До 39 человек увеличилось количество жертв железнодорожной катастрофы в Испании, травмы получили еще 123 человека, из них около 50 госпитализированы, в том числе в тяжелом состоянии, передает в понедельник испанское телевидение.

Ранее сообщалось, что погиб 21 человек.

В двух столкнувшихся поездах находились около 400 человек.

Оператор железнодорожной инфраструктуры Испании Adif сообщает, что накануне вечерний поезд из Малаги в Мадрид сошел с рельсов и врезался в поезд, следовавший из Мадрида в Уэльву.

В Adif уточнили, что железнодорожное сообщение между Мадридом и городами Андалусии приостановлено.

