В Китае семьям разрешили иметь трех детей

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая разрешили супружеским парам заводить трех детей, такое решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК в понедельник, 31 мая, сообщает агентство Xinhua.

В сообщении поясняется, что такое решение было принято с учетом демографической ситуации в стране, из-за быстрого старения населения.

Китай с 1979 по 2015 год проводил политику "одна семья - один ребенок". Одним из ее негативных последствий стало сокращение трудоспособного населения. В 2015 году любой семье в стране было разрешено иметь двух детей. После этого власти Китая зафиксировали рекордный рост рождаемости в КНР.

Ранее министерство общественной безопасности КНР сообщало, что рождаемость в Китае снизилась в 2020 году на 30% по сравнению с предыдущим годом.

"В 2020 году число новорожденных, зарегистрированных по месту постоянного проживания органами общественной безопасности, составило 10 млн 35 тыс., из них 5,29 млн, или 52,7%, - мальчики, 4,74 млн, или 47,3%, - девочки", - объявило ведомство в начале февраля.