Лукашенко посоветовал Киеву использовать шанс на мирное урегулирование

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас как никогда есть возможность для завершения конфликта на Украине, передает "БелТА".

"С войной мы разберемся. Я думаю, как никогда есть такая возможность. Как бы там украинцы сегодня ни артачились, все равно надо идти к тому, чтобы на этой земле был мир", - сказал президент на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым в Минске.

Территориальный вопрос болезнен для любой страны, считает Лукашенко, но вопрос человеческих жизней важнее.

"Люди разберутся, определятся. Если с Россией им будет удобно, как Крыму и другим, они будут жить. Будут жить в России и понимать, что кто-то им больше может помочь, как сейчас даже в трудные времена Россия там работает. Если в Украине - никто их не удержит. Пройдет время и все расставит на свои места. Из этого надо исходить в Украине, а не гробить каждый день тысячи, тысячи людей. И миллионы сбежавших из Украины, которые могут и не вернуться туда уже в спокойное время. Вот это надо видеть прежде всего", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в послевоенное время украинцам не стоит уповать на Запад.

"Я украинцам всегда намекаю, насколько это возможно. Никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время", - продолжил Лукашенко, приведя в пример США, которые в случае смены приоритетов могут просто забыть об Украине.

"Где-то там отвернутся в сторону Ирана, Йемена или же Тайваня, и забудут про эту Украину. Никому эта Украина не нужна будет", - сказал белорусский президент.

