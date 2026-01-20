Евросоюз рассчитывает на активное сотрудничество с США по Украине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Евросоюз готов вести тесное сотрудничество с США по теме украинского урегулирования, заявила на Давосском форуме председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы признаем роль президента США Дональда Трампа в продвижении мирного процесса по Украине. И мы будем работать очень плотно с США", - сказала она.

По ее словам, США и ЕС согласны с тем, что Киев должен приступать к переговорам с "позиции силы".

Ранее Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что встречи в Давосе президента США Дональда Трампа с лидерами стран Европы вряд ли приведут к существенному изменению ситуации вокруг Украины.