Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проведет 20 января в Давосе, в ходе Международного экономического форума, переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по украинской тематике, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на источник.

Дмитриев встретится завтра в Давосе с Уиткоффом и Кушнером "для обсуждения мирного плана США, подтвердил знакомый с темой источник", написал журналист портала Барак Равид на странице в соцсети X.

Ранее в январе сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут в ближайшее время посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным по украинскому урегулированию.