В Москве считают необходимым продолжение диалога с США по Украине

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, и считают необходимым продолжение диалога с Вашингтоном по Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Как только дата будет согласована, такой визит, мы надеемся, состоится", - сказал он журналистам, комментируя сообщения о том, что Уиткофф и Кушнер в ближайшие недели посетят РФ, чтобы получить ответ Москвы на мирные инициативы Вашингтона по Украине.

"Продолжение диалога считаем необходимым, актуальным и важным", - добавил представитель Кремля.

Песков пояснил: "Было много разговоров у американцев и с украинцами, и с европейцами. Важно, чтобы и российская сторона также изложила свои взгляды на те обсуждения, которые ведутся".

Он также подтвердил, что "продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками, этот диалог идет".