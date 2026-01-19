На ЗАЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС (ЗАЭС) возобновлена после ремонта, сообщил в понедельник глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"На ЗАЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Теперь энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям - "Ферросплавная-1" и "Днепровская", что существенно повышает надежность энергоснабжения станции", - цитирует Лихачева пресс-служба госкорпорации.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1".

18 января на линии "Ферросплавная-1" стартовали ремонтные работы.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов станции находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").