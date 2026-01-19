В ЕК заявили, что ЕС разделяет цель инициированного Трампом Совета мира по Газе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ЕС готов обсуждать с США и другими партнерами, как добиться прекращения конфликта в Газе в рамках инициативы президента США Дональда Трампа о создании Совета мира, заявил Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Соединенные Штаты пригласили нас присоединиться к Совету мира. Мы ценим это приглашение, и мы разделяем цель прийти к миру, в особенности, когда речь идет о содействии глобальному плану, направленному на прекращение конфликта в Газе", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Мы готовы обсуждать с Соединенными Штатами и другими партнерами то, как мы можем совместно достичь этой цели, и мы остаемся в тесном контакте по этому вопросу с нашими партнерами", - отметил аль-Ануни.

Говоря о вкладе, который Евросоюз мог бы внести в рамках Совета мира, представитель Каллас сообщил, что ЕС обладает необходимым опытом и инструментами для удовлетворения многочисленных потребностей ситуации в Газе. Евросоюз, по его словам, готов применить эти свои возможности в областях безопасности, дипломатии, сотрудничества и в гуманитарной сфере.

Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе. В состав Совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.



