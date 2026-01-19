Поиск

Генсек НАТО обсудил с главой Минобороны Дании и главой МИД Гренландии вопросы Арктики

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник сообщил, что обсудил в ходе встречи с датским министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт вопросы Арктики.

"Мы обсудили важность Арктики, в том числе Гренландии, для нашей коллективной безопасности, а также увеличение инвестиций Дании по ключевым направлениям в сфере обороны. Мы продолжим работать по этим важным вопросам как союзники по НАТО", - написал Рютте в соцсети X.

В свою очередь, глава Минобороны Дании сказал журналистам, что Копенгаген и Нуук предложили создание миссии НАТО в Гренландии и в Арктике, генсек НАТО принял это к сведению, сообщают западные СМИ. Поульсен также заявил, что Дания и Гренландия настаивают на необходимости переговоров с США.

По словам главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, необходимо "перейти от диалога в Truth Social в зал переговоров".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к США, так как считает это важным для нацбезопасности. При этом власти контролирующей Гренландию Дании заявляют, что не намерены уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.

