Глава Еврокомиссии выступила за сотрудничество с США по Арктике

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Евросоюз привержен к сотрудничеству с США по Арктике, заявила журналистам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"У нас уже есть средства и силы, приспособленные для действий в Арктике, а наши северные члены НАТО готовы к операциям в полярных условиях. И прежде всего это показывает: безопасность Арктики возможна только при совместных действиях", - сказала он.

Фон дер Ляйен заверила, что "Европа полностью привержена безопасности Арктики и разделяет цели США". Она привела в пример Финляндию, которая "продает свои первые ледоколы США".