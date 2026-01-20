Поиск

Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" вошел в Индийский океан на пути к Ирану

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln на фоне ситуации в Иране во вторник вошла в Индийский океан по пути на Ближний Восток, следует из данных ресурса Marine Traffic.

Авианосец в сопровождении эсминцев USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk, завершил проход через Малаккский пролив из Южно-Китайского моря в Индийский океан. Корабельная группировка ВМС США идет в западном направлении.

На авианосце USS Abraham Lincoln размещены три эскадрильи боевых истребителей F/A-18 и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C.

Как сообщало издание The Jerusalem Post, ожидается, что авианосец и сопровождающие его эсминцы прибудут в зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) на Ближнем Востоке через пять-семь дней.

Издание также сообщило, что в минувшие выходные в Иорданию прибыли 12 американских истребителей F-15. По последним данным, США разместили в Иордании уже 35 таких самолетов, которые могут использоваться для нанесения ударов по наземным целям. Военно-транспортные самолеты тем временем совершили посадку на американской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В июне прошлого года эту базу использовали стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, наносившие удары по ядерным объектам Ирана.

В настоящее время в зоне ответственности CENTCOM уже находятся три ракетных эсминца - USS Mitscher, USS McFaul и USS Roosevelt, которые также оснащены ракетами Tomahawk.

Как подчеркнуло издание, вооруженные силы США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне возможного приказа президента США Дональда Трампа о нанесении удара по Ирану.

Американские официальные лица заявили газете The Jerusalem Post, что "сейчас рассматриваются все варианты". Они добавили, что цель состоит в создании значительной военной силы на Ближнем Востоке, которая предоставила бы Трампу широкий спектр вариантов, если он решит нанести удар по Ирану.

ВМС США CENTCOM
