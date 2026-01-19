Поиск

Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" вошел в Малаккский пролив на пути к Ирану

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln на фоне ситуации в Иране в воскресенье вошла в Малаккский пролив по пути на Ближний Восток, сообщает издание The Jerusalem Post.

Ожидается, что авианосец и сопровождающие его эсминцы USS Spruance и USS Michael Murphy прибудут в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) через 5-7 дней.

Издание также сообщило, что за последние 24 часа в Иорданию прибыли 12 американских истребителей F-15. Предполагается, что в скором времени в регион направятся дополнительные группы истребителей. Военно-транспортные самолеты тем временем совершили посадку на американской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В июне прошлого года эту базу использовали стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, наносившие удары по ядерным объектам Ирана.

Как подчеркивает издание, вооруженные силы США продолжают наращивать свое военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне возможного приказа президента США Дональда Трампа о нанесении удара по Ирану.

Американские официальные лица заявили газете The Jerusalem Post, что "сейчас рассматриваются все варианты". Они добавили, что цель состоит в создании значительной военной силы на Ближнем Востоке, которая предоставила бы Трампу широкий спектр вариантов, если он решит нанести удар по Ирану.

