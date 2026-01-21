Поиск

Трамп дал указание "стереть с лица Земли" Иран в случае попытки его убийства

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану возмездием, если страна попытается его убить.

Трамп в интервью NewsNation заявил, что на этот случай "дал очень четкие указания ... стереть их с лица Земли".

"Если хоть что-то произойдет, всю страну взорвут. (...) Я бы обязательно сильно по ним ударил. А у меня есть очень четкие указания", - отметил американский лидер.

Ранее представитель генштаба вооруженных сил Ирана генерал Аболфазл Шекарчи заявил, что в Тегеране не придают большого значения угрозам Трампа, а любые американские военные действия в отношении иранского руководства не останутся без ответа.

Шекарчи предупредил о "сокрушительных ответных мерах" в случае любых военных действий со стороны США в отношении руководства Ирана, передает Press TV.

В субботу Трамп в интервью Politico заявил, что "настало время искать новое руководство в Иране".

Ранее Трамп предупреждал принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление масштабных беспорядков в стране. Однако на прошлой неделе американский президент заявил, что, по его информации, у иранских властей больше нет планов осуществлять казни причастных к протестам людей.

В Иране с 28 декабря проходят массовые протесты. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Хроника 02 – 21 января 2026 года Протесты в Иране
