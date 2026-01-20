Трамп раскритиковал план Британии передать Маврикию архипелаг Чагос, где находится база США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что крайне встревожен планами Великобритании передать Маврикию расположенный в Индийском океане архипелаг Чагос, где на атолле Диего-Гарсия находится американо-британская военная база.

"Это шок, что наш "великолепный" союзник по НАТО, Соединенное Королевство, в данный момент планирует отказаться от атолла Диего-Гарсия - места расположения важнейшей военной базы США. И сделать это вообще без каких-либо причин. Без сомнения, Китай и Россия заметили это проявление абсолютной слабости", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп утверждает, что такие международные державы уважают лишь силу, которую теперь демонстрируют США. По словам президента, отказ Лондона от Чагоса является "великой глупостью", а также одним из событий, затрагивающих сферу безопасности, из-за которых США обязаны "получить" Гренландию.

"Дания и европейские союзники должны сделать правильный выбор", - подчеркнул американский лидер.

В мае премьер Великобритании Кир Стармер подписал соглашение, согласно которому суверенитет над архипелагом Чагос переходит Маврикию. По условиям соглашения, Великобритания будет платить Маврикию в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год за эксплуатацию военной базы Диего-Гарсия, которая должна будет длиться 99 лет. Стармер заявил, что если бы Лондон не пошел на соглашение, то власти Маврикия довели бы дело до международных судов и, вероятнее всего, выиграли бы.

В октябре 2024 года стало известно, что после многолетних споров Лондон передаст Маврикию суверенитет над Чагосом, включая атолл Диего-Гарсия; однако находящаяся на нем военная база останется под юрисдикцией Вашингтона и Лондона как минимум на 99 лет.

В 2019 году Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к Генассамблее (ГА) ООН. ГА приняла резолюцию, согласно которой Лондон должен был "вывести колониальную администрацию" с островов. Однако британские власти поначалу этого не сделали.

В течение нескольких десятилетий принадлежность архипелага Чагос оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов - Диего-Гарсии, военную базу совместно с США. При этом британские власти выселили коренное местное население.

Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос ключевым со стратегической точки зрения архипелагом.