Бессент считает, что передача архипелага Чагос Маврикию показывает, почему Гренландия должна быть частью США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - США стремятся получить контроль над Гренландией, чтобы избежать повторения ситуации с американо-британской военной базой Диего-Гарсия в архипелаге Чагос, который Великобритания передает Маврикию, заявил во вторник министр финансов США Скотт Бессент.

"Я думаю, мы все видели, что стало с базой, которую мы совместно с Великобританией эксплуатируем на протяжении многих лет. Великобритания передает остров Маврикию, так что я понимаю, почему наш президент считает... что мы не хотим еще одну историю, подобно той, которая происходит с Диего-Гарсией", - заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе, говоря о Гренландии.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп подверг критике намерение Британии передать Маврикию архипелаг Чагос.

"Это шок, что наш "великолепный" союзник по НАТО, Соединенное Королевство, в данный момент планирует отказаться от атолла Диего-Гарсия - места расположения важнейшей военной базы США. И сделать это вообще без каких-либо причин. Без сомнения, Китай и Россия заметили это проявление абсолютной слабости", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В мае премьер Великобритании Кир Стармер подписал соглашение, согласно которому суверенитет над архипелагом Чагос переходит Маврикию. По условиям соглашения, Великобритания будет платить Маврикию в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год за эксплуатацию военной базы Диего-Гарсия, которая должна будет длиться 99 лет. Стармер заявил, что если бы Лондон не пошел на соглашение, то власти Маврикия довели бы дело до международных судов и, вероятнее всего, выиграли бы.

В октябре 2024 года стало известно, что после многолетних споров Лондон передаст Маврикию суверенитет над Чагосом, включая атолл Диего-Гарсия; однако находящаяся на нем военная база останется под юрисдикцией Вашингтона и Лондона как минимум на 99 лет.

В 2019 году Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к Генассамблее (ГА) ООН. ГА приняла резолюцию, согласно которой Лондон должен был "вывести колониальную администрацию" с островов. Однако британские власти поначалу этого не сделали.

В течение нескольких десятилетий принадлежность архипелага Чагос оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов - Диего-Гарсии, военную базу совместно с США. При этом британские власти выселили коренное местное население.

Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос ключевым со стратегической точки зрения архипелагом.

США Скотт Бессент Гренландия Маврикий Чагос Великобритания Диего-Гарсия
