Банк Англии считает, что действия Трампа могут негативно повлиять на финстабильность в Британии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Атаки президента США Дональда Трампа на независимость Федеральной резервной системы (ФРС) и его угрозы аннексировать Гренландию могут создать существенные риски для финансовых рынков и негативно отразиться на финансовой стабильности в Великобритании, считает глава Банка Англии Эндрю Бейли.

В ходе слушаний в казначейском комитете Палаты общин британского парламента во вторник Бейли заявил, что руководители британского ЦБ очень обеспокоены тем, как финансовые рынки отреагируют на усиление геополитической напряженности, и как это повлияет на финансовую систему Великобритании, пишет Financial Times.

"Уровень геополитической неопределенности и масштаб геополитических проблем, очевидно, являются важным фактором, поскольку они могут иметь последствия для финансовой стабильности", - сказал Бейли, отвечая на вопрос о политических рисках, связанных с США и планами Трампа по захвату Гренландии.

"Мы очень обеспокоены тем, как рынки могут отреагировать на эти события", - заявил он.

До сих пор реакция была более сдержанной, чем опасались в британском ЦБ, но это не дает никаких гарантий, и Банк Англии будет "оставаться начеку" в отношении этих рисков, добавил Бейли.

Трамп сообщил во вторник, что намерен провести в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встречу со сторонами, заинтересованными в урегулировании гренландского кризиса. Американский президент дал понять, что не намерен отступаться от планов по приобретению контролируемого Данией острова.

Ранее Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в отношении европейских стран, не поддерживающих эти планы, что усилило опасения по поводу нового витка торговой войны между США и Европой, а также породило сомнения относительно будущего НАТО.

Глава Банка Англии отметил, что хотя источником геополитической напряженности во многих случаях являются США, она может иметь серьезные последствия и для финансовой системы Великобритании.

"Вероятность побочных эффектов очень высока", - сказал он.

События, происходящие в США, имеют значительное внешнее влияние, добавил Бейли, отметив, в частности, возможные негативные последствия утраты независимости ФРС.

На прошлой неделе Бейли и главы других мировых центральных банков подписали заявление о полной солидарности с председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом на фоне усиления давления на ФРС со стороны Белого дома. Заявление стало реакцией на новости о том, что министерство юстиции США готовится предъявить Пауэллу уголовные обвинения в связи с его прошлогодним выступлением в банковском комитете Сената по вопросу проекта реконструкции штаб-квартиры американского ЦБ.

Бейли охарактеризовал Пауэлла как человека "высочайшей честности" и назвал угрозы уголовного преследования со стороны властей США "беспрецедентным" шагом. Выразить свою позицию по данному вопросу было необходимо, учитывая значимость ФРС и доллара для мировой экономики и финансовой системы, заявил глава Банка Англии.



