Поиск

Банк Англии считает, что действия Трампа могут негативно повлиять на финстабильность в Британии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Атаки президента США Дональда Трампа на независимость Федеральной резервной системы (ФРС) и его угрозы аннексировать Гренландию могут создать существенные риски для финансовых рынков и негативно отразиться на финансовой стабильности в Великобритании, считает глава Банка Англии Эндрю Бейли.

В ходе слушаний в казначейском комитете Палаты общин британского парламента во вторник Бейли заявил, что руководители британского ЦБ очень обеспокоены тем, как финансовые рынки отреагируют на усиление геополитической напряженности, и как это повлияет на финансовую систему Великобритании, пишет Financial Times.

"Уровень геополитической неопределенности и масштаб геополитических проблем, очевидно, являются важным фактором, поскольку они могут иметь последствия для финансовой стабильности", - сказал Бейли, отвечая на вопрос о политических рисках, связанных с США и планами Трампа по захвату Гренландии.

"Мы очень обеспокоены тем, как рынки могут отреагировать на эти события", - заявил он.

До сих пор реакция была более сдержанной, чем опасались в британском ЦБ, но это не дает никаких гарантий, и Банк Англии будет "оставаться начеку" в отношении этих рисков, добавил Бейли.

Трамп сообщил во вторник, что намерен провести в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встречу со сторонами, заинтересованными в урегулировании гренландского кризиса. Американский президент дал понять, что не намерен отступаться от планов по приобретению контролируемого Данией острова.

Ранее Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в отношении европейских стран, не поддерживающих эти планы, что усилило опасения по поводу нового витка торговой войны между США и Европой, а также породило сомнения относительно будущего НАТО.

Глава Банка Англии отметил, что хотя источником геополитической напряженности во многих случаях являются США, она может иметь серьезные последствия и для финансовой системы Великобритании.

"Вероятность побочных эффектов очень высока", - сказал он.

События, происходящие в США, имеют значительное внешнее влияние, добавил Бейли, отметив, в частности, возможные негативные последствия утраты независимости ФРС.

На прошлой неделе Бейли и главы других мировых центральных банков подписали заявление о полной солидарности с председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом на фоне усиления давления на ФРС со стороны Белого дома. Заявление стало реакцией на новости о том, что министерство юстиции США готовится предъявить Пауэллу уголовные обвинения в связи с его прошлогодним выступлением в банковском комитете Сената по вопросу проекта реконструкции штаб-квартиры американского ЦБ.

Бейли охарактеризовал Пауэлла как человека "высочайшей честности" и назвал угрозы уголовного преследования со стороны властей США "беспрецедентным" шагом. Выразить свою позицию по данному вопросу было необходимо, учитывая значимость ФРС и доллара для мировой экономики и финансовой системы, заявил глава Банка Англии.


Великобритания Эндрю Бейли США ФРС Дональд Трамп Джером Пауэлл Гренландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк Англии считает, что действия Трампа могут негативно повлиять на финстабильность в Британии

В Финляндии планируют к концу года построить забор на границе с Россией

Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

 Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП

Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

 Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

Сильная магнитная буря вновь началась на Земле

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос

 Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос

Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

 Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

Трамп подтвердил приглашение Путину войти в состав Совета мира по Газе

 Трамп подтвердил приглашение Путину войти в состав Совета мира по Газе

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });