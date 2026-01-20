Датский депутат предупредил США о войне с Данией в случае вторжения в Гренландию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Депутат парламента Дании Расумус Ярлов заявил, что если президент США Дональд Трамп вторгнется в Гренландию, то "это будет война, и мы будем воевать друг против друга".

"Мы знаем, что американцы сильнее нас, но наш долг - защищать нашу землю и наш народ", - сказал он телеканалу CNN.

Ранее 20 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство не откажется от Гренландии, несмотря на неоднократные высказывания Трампа о намерении взять под свой контроль датскую территорию.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что применение американской военной силы против арктической территории маловероятно, но не может быть исключено.