Поиск

Датский депутат предупредил США о войне с Данией в случае вторжения в Гренландию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Депутат парламента Дании Расумус Ярлов заявил, что если президент США Дональд Трамп вторгнется в Гренландию, то "это будет война, и мы будем воевать друг против друга".

"Мы знаем, что американцы сильнее нас, но наш долг - защищать нашу землю и наш народ", - сказал он телеканалу CNN.

Ранее 20 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство не откажется от Гренландии, несмотря на неоднократные высказывания Трампа о намерении взять под свой контроль датскую территорию.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что применение американской военной силы против арктической территории маловероятно, но не может быть исключено.

Дональд Трамп Метте Фредериксен США Гренландия Дания Расумус Ярлов Йенс-Фредерик Нильсен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что спас НАТО от отправки на "свалку истории"

Турция ведет переговоры c Chevron о совместной разведке нефти и газа

Банк Англии считает, что действия Трампа могут негативно повлиять на финстабильность в Британии

В Финляндии планируют к концу года построить забор на границе с Россией

Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

 Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП

Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

 Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

Сильная магнитная буря вновь началась на Земле

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос

 Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос

Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

 Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8193 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });