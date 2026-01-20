Поиск

Трамп не поедет на переговоры в формате G7 в Париже на этой неделе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не поедет в Париж, где на этой неделе запланирована встреча G7.

В РоссииПесков заявил, что Россия не получала приглашения на заседание G7 в ПарижеЧитать подробнее

"Нет, я этого не буду делать", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности визита во французскую столицу.

Объясняя такое решение, американский лидер пояснил, что не имеющий права переизбираться на третий срок президент Франции Эммануэль Макрон скоро уйдет со своего поста, и поэтому нет смысла выстраивать с ним отношения.

Ранее Трамп обнародовал в соцсети Truth Social сообщение Макрона, в котором французский лидер предлагает организовать в четверг саммит G7 и пригласить на него РФ, Украину, Данию и Сирию.

