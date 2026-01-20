Поиск

Трамп обнародовал инициативу Макрона провести саммит G7 с участием РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором французский лидер предлагает организовать в четверг саммит G7 и пригласить на него РФ, Украину, Данию и Сирию.

"После мероприятий в Давосе я могу устроить встречу G7 в Париже в четверг днем. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян "на поля" саммита", - говорится в сообщении Макрона.

Он также сказал, что хотел бы встретиться в четверг в Париже с Трампом за обедом, прежде чем лидер США отправится домой.

Макрон заверил, что Вашингтон и Париж занимают одну позицию по Сирии, добиваются успехов в отношении Ирана. Однако, отметил французский президент, он не может понять шагов Трампа в отношении Гренландии.

Позже в Truth Social Трамп разместил картинку, где он в сопровождении вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио устанавливает флаг США на земле Гренландии - автономной территории Дании. Также он опубликовал картинку совещания в Белом доме, где на карте в цвета американского флага закрашены Канада, Гренландия и Венесуэла.

Гренландия G7 Дональд Трамп США Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 20 января

NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

 NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР

 Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР

Стармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата Гренландии

 Стармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата Гренландии

Самолет, следовавший из Дубая в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

 Самолет, следовавший из Дубая в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

Президент Грузии помиловал 159 заключенных

Президент Болгарии решил уйти в отставку

Жители Гренландии скупают снаряжение и продукты на фоне американской угрозы

Умер модельер Валентино Гаравани

 Умер модельер Валентино Гаравани
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8188 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });