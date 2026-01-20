Трамп обнародовал инициативу Макрона провести саммит G7 с участием РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором французский лидер предлагает организовать в четверг саммит G7 и пригласить на него РФ, Украину, Данию и Сирию.

"После мероприятий в Давосе я могу устроить встречу G7 в Париже в четверг днем. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян "на поля" саммита", - говорится в сообщении Макрона.

Он также сказал, что хотел бы встретиться в четверг в Париже с Трампом за обедом, прежде чем лидер США отправится домой.

Макрон заверил, что Вашингтон и Париж занимают одну позицию по Сирии, добиваются успехов в отношении Ирана. Однако, отметил французский президент, он не может понять шагов Трампа в отношении Гренландии.

Позже в Truth Social Трамп разместил картинку, где он в сопровождении вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио устанавливает флаг США на земле Гренландии - автономной территории Дании. Также он опубликовал картинку совещания в Белом доме, где на карте в цвета американского флага закрашены Канада, Гренландия и Венесуэла.